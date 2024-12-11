冶河湿地のナベコウ、冬景色に彩り中国河北省9日、冶河湿地で羽ばたくナベコウ。（石家荘＝新華社配信/梁子棟）【新華社石家荘12月11日】中国河北省石家荘市の冶河湿地にナベコウが飛来し、冬景色に彩りを添えている。同市はここ数年、河川の総合的な整備を進め、水域の環境を改善。鳥類の生息に適した条件を整えている。冶河湿地のナベコウ、冬景色に彩り中国河北省9日、冶河湿地で羽ばたくナベコウ。（石家荘＝新華社配信/