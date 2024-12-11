USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK10.899.8511.467.81 1MO10.747.6510.676.79 3MO10.647.5910.577.14 6MO10.307.4510.397.34 9MO10.117.4710.257.59 1YR9.987.5310.167.78 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK10.6711.108.71 1MO10.699.5