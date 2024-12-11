バーガーキングが、年末年始限定で紅白カラーの超大型チーズバーガー「24/25 T.O.P.（ザ・ワンパウンダー 24/25）」を新たに発売。ワッパーセット300円引きクーポンとオリジナルステッカーが付いた「めでたい大入袋」も、発売を記念して購入された方に配布されます☆ バーガーキング「24/25 T.O.P.（ザ・ワンパウンダー 24/25）」  発売日：2024年12月13日(金)〜価格：単品2,090円(税込)、セット2,390円(税込)※セ