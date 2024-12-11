将棋の藤井聡太竜王（名人、王位、王座、棋王、王将、棋聖、22）に佐々木勇気八段（30）が挑む第37期竜王戦七番勝負は12月11日、鹿児島県指宿市の「指宿白水館」で第6局の対局を行っている。午前10時のおやつには、藤井竜王が鹿児島県の郷土菓子「ふくれ」、佐々木八段が「フルーツ盛り」を選んだ。【映像】ふわふわ…藤井竜王が選んだ「ふくれ菓子」指宿市を舞台に争われている注目の一戦。藤井竜王は、対局1日目午前のおやつ