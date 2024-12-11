記事のポイントYahooニュースでは、米大統領選期間中にアクセス増加傾向が見られたが、一部に燃え尽き症候群も発生。RedditやThreadsなど、オーディエンス特性に応じたプラットフォーム戦略を展開し、アクセス拡大を図る。選挙後も読者の関心レベルに応じた体験のカスタマイズを目指し、政治サイクルに対応する。Yahooニュース（Yahoo News）は、多くのニュース媒体と同じように、今年の米大統領選の影響がもう少し長引くと予測し