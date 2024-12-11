中国の「一帯一路」共同建設国向け自動車製品輸出額、１〜１０月は１６・５％増輸出自動車を検査する内モンゴル自治区満洲里税関の職員。（6月18日撮影、フフホト＝新華社記者/哈麗娜）【新華社北京12月11日】中国の2024年1〜10月の「一帯一路」共同建設国向け自動車製品（完成車と部品）輸出額は前年同期比16.5％増の1112億4千万ドル（1ドル＝約152円）で、自動車製品輸出総額の57.3％を占めた。うち完成車輸出台数は30.2％増の