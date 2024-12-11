プロレスリング・ノアのＧＨＣナショナル王者・征矢学が１１日までにスポーツ報知の取材に応じ、来年元日「日本武道館」で挑戦を受けるマサ北宮へ情熱あふれる「負けたくない魂」をさく裂させた。今月１日の新宿ＦＡＣＥ大会で近藤修司を破り３度目の防衛を飾った征矢。直後に北宮がリングインし挑戦を表明し元日の武道館でのタイトルマッチが電撃決定した。今月５日に都内で行われた会見で北宮がガム１個をかみながら登壇す