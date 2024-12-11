藤岡真威人が主演するドラマ「ウイングマン」（テレビ東京系）の第8話が、10日深夜に放送された。（※以下、ネタバレあり）本作は、特撮オタクの高校生・広野健太（藤岡）が、異次元から来たアオイ（加藤小夏）のドリムノートに、空想のヒーロー“ウイングマン”を描いたことで、変身能力を手に入れてしまうSFドラマ。原作は80年代に少年ジャンプで連載された桂正和氏の同名漫画で、生誕40周年を記念して実写ドラマ化。ある