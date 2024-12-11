【ゾイド AZ-06EX フェニックス 共和国仕様】 2025年8月下旬 発売予定 予約受付開始：12月11日0時 価格：6,600円 タカラトミーは、「ゾイド AZ-06EX フェニックス 共和国仕様」の予約受付をタカラトミーモール限定で12月11日0時より開始した。発売は2025年8月を予定し、価格は6,600円。 ゾイドごとに設定したテ&#