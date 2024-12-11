日銀「ライブ」会合警戒利上げ期待残る、国内企業物価指数が昨年7月以来の高水準 このところ日銀12月利上げ観測が後退しており、据え置きとの見方が強まっている。ただ、今朝の物価統計を受け12月は「ライブ」会合になるかもしれないとの見方。 国内企業物価指数は前年比3.7%と予想の3.4%を上回り、昨年7月以来の高水準となった。3カ月連続で伸びが拡大した。企業物価の上昇はインフレ圧力の高まりを示しており日銀の利上