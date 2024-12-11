米エネルギー情報局（ＥＩＡ）が発表した短期エネルギー見通し（ＳＴＥＯ）では２０２５年の世界の需要見通しは前回の日量１億０４４０万バレルから同１億０４３０万バレルまで下方修正された。一方、同年の世界の石油生産見通しも日量１億０４７０万バレルから同１億０４２０万バレルまで下方修正された。 MINKABU PRESS