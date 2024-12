【その他の画像・動画を元記事で見る】 ■リマスター音源リリースを記念して、リスナー参加型特別企画「#MyBestサザンプレイリスト」の実施が決定 サザンオールスターズが、新オリジナルアルバム『THANK YOU SO MUCH』のリリースを待つファンへの感謝の気持ちを込めて、『THANK YOU SO MUCH』企画と称し、配信限定で3週にわたり歴代オリジナルアルバム全15作品のリマスターver.のリリ