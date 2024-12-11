【ダラス（米テキサス州）＝帯津智昭】ポスティングシステムでの米大リーグ移籍を目指すロッテの佐々木朗希投手（２３）の代理人を務めるジョエル・ウルフ氏が１０日（日本時間１１日）、ウィンターミーティングの会場で取材に応じ、「朗希は公平でオープンな心を持ち、全員に十分な機会を与え、意見に耳を傾けたいと考えている」として、オファーがあれば、どの球団とも交渉を行う考えを示した。交渉はこの日から解禁され、米