11日の外国為替市場のドル円相場は午前8時時点で1ドル＝151円94銭前後と、前日午後5時時点に比べ38銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝159円94銭前後と9銭の小幅なユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース