◇第101回東京箱根間往復大学駅伝競走（2025年1月2日往路、3日復路）2025年1月2、3日に開催される第101回箱根駅伝に出場する20校のチームエントリーが10日に発表されました。以下、中央学院大学のチームエントリー太田翔（4年）工藤巧夢（4年）柴田大輝（4年）堀田晟礼（4年）吉田礼志（4年・駅伝主将）黒谷優（3年）小松裕大朗（3年）近田陽路（3年）坂本駿（3年）三角洸太（3年）市川大世（2年）林愛斗（2年）前原颯斗（2年）長
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