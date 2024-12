KICK THE CAN CREWが、「クリスマス・イブRap」を配信リリース。また、同楽曲のMVが公開された。 (関連:【映像あり】KICK THE CAN CREW、山下達郎の名曲をサンプリングした「クリスマス・イブRap」MV) 「クリスマス・イブRap」は、山下達郎の同名曲をサンプリングしたもので、2001年にメジャー4thシングルとしてCDリリース。また、2003年にリリースしたベスト盤『BEST ALBUM 2001-2003』にも収録