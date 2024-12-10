±Ç²è¡ÖLove Letter¡×¤ÇÆ±¤¸¿ÍÊª¤ò±é¤¸¡Ä½÷Í¥¤Î¼ò°æÈþµª(46)¤¬¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¤·¡¢6Æü¤ËµÞÀÂ¤·¤¿Ãæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó(µýÇ¯54)¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤ËÅê¹Æ¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼ò°æ¤Ï¡Ö´¶¾ð¤¬¤¦¤Þ¤¯¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Æ... »þ¤¬²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¸½¼Â¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤À»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹...¡×¤È¡¢µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«À°Íý¤¬¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£µÞÀÂ¤«¤é4Æü¡¢¼ò°æ¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤â2¿Í¤Ï1995Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡ÖLove Letter¡×(