10日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2024年12月限は前日比70円高の3万9470円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値3万9367.58円に対しては102.42円高。出来高は4620枚となっている。 TOPIX先物期近は2747.5ポイントと前日比6.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は6.09ポイント高で推移。 ○主要先物価格・22時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物