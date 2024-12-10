Jリーグは12月10日、横浜アリーナで年間表彰式「2024 Jリーグアウォーズ」を開催。遠藤保仁氏ら７人が功労選手賞を受賞した。現在44歳の遠藤氏は横浜フリューゲルス、京都パープルサンガ（現・京都サンガF.C.）、ガンバ大阪、ジュビロ磐田と渡り歩き、Ｊ１歴代最多の672試合に出場し、103ゴールをマーク。歴史に残るキャリアを送った。屈指のレジェンドは「１番Jリーグで出ていますし、できれば（功労賞の前に）『特別』とか