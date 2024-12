欧州合同原子核研究機関(CERN)が2024年12月9日、大型ハドロン衝突型加速器(LHC)を用いて宇宙誕生時の高エネルギー状態を再現した実験で、新たなハイパー核である「antihyperhelium-4(反ハイパーヘリウム4)」を発見したと報告しました。Antihyperhelium-4: First Evidence at the LHC - CERN Document Serverhttps://cds.cern.ch/record/2917859ALICE finds first ever evidence of the antimatter partner of hyperhelium-4 | CERN