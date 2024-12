Number_i・平野紫耀の弟で、マルチに活躍する平野莉玖が、初のアルバム『Just The Way We Are』を18日にリリースする。これに先立ち、11日にアルバム収録曲「Play Ball」を先行配信することが発表され、併せてジャケット写真も公開された。【写真】クールに決める平野莉玖! 収録曲「Play Ball」ジャケット写真同曲は、リズミカルなサウンドと平野のクールな歌声が絶妙に絡み合う仕上がりとなっており、ファンの間で早くも注目