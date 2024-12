Image: Don Pettit/X NASAのドナルド・ペティ宇宙飛行士が国際宇宙ステーションから撮影、Xに投稿した動画がこちら。地球ではなく、地球の周り、宇宙空間にたくさんの光が飛んでいます。なんてキレイなんでしょうか…。CGではなくリアルな映像。ペティ宇宙飛行士も「宇宙ホタル」と称しています。Cosmic fireflies. Actually, these are Starlink satellites momentarily flashing sunlight