日本人の失明原因の第一位の「緑内障」は、初期症状がほとんどないことが失明のリスクを高めているそうです。一体どのように進行する病気なのでしょうか。「小江戸眼科内科 白内障・緑内障・糖尿病クリニック」の庄司先生にうかがいました。 監修医師：庄司 拓平（小江戸眼科内科白内障・緑内障・糖尿病クリニック） 防衛医科大学校卒業。その後、防衛医科大学校病院専門研修医、行定病院眼科医長、埼玉医科大学眼科准教授な