ミルフィーから、新商品として「ジューシーヴェールジェリーティント」の発売を2024年12月4日よりMilleFée公式EC、Amazon、Qoo10、楽天市場店など各種オンラインストアで販売を開始。店頭では12月中旬より全国のロフトおよびロフトネットストア、PLAZAおよびPLAZAオンラインストア、アットコスメストアにて順次先行販売を開始。1月中旬よりハンズおよびハンズネット、アインズ＆トルペ、2月中旬より全国のバラエティストアに