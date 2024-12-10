10日の外国為替市場のドル円相場は午後7時時点で1ドル＝151円59銭前後と、午後5時時点に比べ3銭のドル高・円安と横ばい圏。ユーロ円は1ユーロ＝159円60銭前後と25銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース
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