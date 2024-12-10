Image:Amazon.co.jp こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。本日2024年12月10日は、ケーブルを内蔵し急速充電にも対応した「Power Bank（30W, Fusion, Built-In ライトニングケーブル）」や、スマホやMacBook Airの急速充電が可能なモバイルバッテリー「Nano Power Bank（30W, Built-In USB-C Ca