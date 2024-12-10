ÅìµþÅÔ¤ÏÆüËÜ¤Î¼óÅÔ¤Ç¤¢¤ê¡¢Á´¹ñ¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÊ¿¶ÑÇ¯¼ý¤¬¹â¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¤âÆÃ¤Ë23¶è¤Ï¡¢¤µ¤é¤ËÊ¿¶ÑÇ¯¼ý¤¬¹â¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢23¶èÆâ¤Ç°ìÈÖ¹â¤¤Ç¯¼ý¤Ï¤É¤³¤Ê¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ ¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢Åìµþ23¶è¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯¼ý¤Î¥È¥Ã¥×3¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¥È¥Ã¥×3¤Î¶è¤ÎÆÃÄ§¤äÊ¿¶ÑÇ¯¼ý¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤â¤¢¤ï¤»¤Æ²òÀâ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ÅìµþÅÔ23¶èÊ¿¶ÑÇ¯¼ý¥é¥ó¥­¥ó¥°TOP3 Áí