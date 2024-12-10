¢£¥ì¡¼¥È¤Ï½ªÃÍ¡ÊÁ°ÆüÈæ¤Þ¤¿¤ÏÁ°½µËöÈæ¡Ë¡¢°ÂÃÍ¨¡¹âÃÍ¡ã³°°Ù»Ô¾ì¡ä ¥É¥ë¡¿±ß ¥æ¡¼¥í¡¿¥É¥ë ¥æ¡¼¥í¡¿±ß ¸á¸å£µ»þ¸½ºß 151.54¡¿151.59 1.0547¡¿1.0549 159.87¡¿159.88 £Î£Ù¸á¸å£µ»þ 151.19¡¿151.24 1.0552¡¿1.0555 159.55¡¿159.62 ¸á¸å£µ»þ¤Î¥É¥ë¡¿±ß¤Ï¡¢Á°Æü£Î£Ù¸á¸å£µ»þ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¾®Éý¥É¥ë¹â¡¿