±à»ù¤¬Åß¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¤ËÄ©Àï¤Ç¤¹¡£½©ÅÄ»Ô¤Î»Ò¤É¤â±à¤¬¥¹¥±ー¥È¶µ¼¼¤ò³«¤­¡¢½é¤á¤Æ³ê¤ë±à»ù¤âÅ¾¤Ó¤Ê¤¬¤é¾¯¤·¤º¤Ä¥³¥Ä¤òÄÏ¤ß¡¢³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¸©Î©¥¹¥±ー¥È¾ì¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥¹¥±ー¥È¶µ¼¼¡£É¹¤Î¾å¤Ç³ê¤ë³Ú¤·¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢½©ÅÄ»Ô¤Ë¤¢¤ë¿·²°ÍÄÃÕ±à¡¦¤Û¤¤¤¯¤¨¤ó¤¬ËèÇ¯³«¤¤¤Æ¤¤¤Æº£Ç¯¤âÇ¯Ä¹±à»ù35¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£½é¤á¤Æ¥¹¥±ー¥È¤ËÄ©Àï¤¹¤ë±à»ù¤âÂ¿¤¯¡¢¤Þ¤º¤Ï¼ê¤ò¤Ä¤±¤ÆÉ¹¤Î´¶¿¨¤ò³Î¤«¤á¤Ê¤¬¤é