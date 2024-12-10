¥á¥¿¥ë¡¦¥´¥Ã¥É¤¬ÆüËÜ¤Ë¾åÎ¦¥Ø¥ô¥£¥á¥¿¥ë¡¦¥Ð¥ó¥É¡¢¥¸¥å¡¼¥À¥¹¡¦¥×¥ê¡¼¥¹¥È¤Î¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¡¢¥í¥Ö¡¦¥Ï¥ë¥Õ¥©¡¼¥É¤È¥Ð¥ó¥É¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÆüËÜÂÚºßÃæ¤ÎÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¸¥å¡¼¥À¥¹¡¦¥×¥ê¡¼¥¹¥È¤Ï¡¢1969Ç¯·ëÀ®¡¢74Ç¯¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖROCKA ROLLA¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£º£Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼50¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤È¤Ê¤ë¡£À¤³¦Åª¤Ë¤â¤Ã¤È¤âÃÎÌ¾ÅÙ¤Î¹â¤¤¥Ø¥ô¥£¥á¥¿¥ë¥Ð¥ó¥É¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¤Î¥í¥Ö¤Ï?¥á¥¿¥ë¡¦