µÞÀÂ¤·¤¿Ãæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯£µ£´¡Ë¤«¤é¤ÎÄ¾É®¥Õ¥¡¥ó¥ì¥¿¡¼¤¬¤½¤Î¿ÍÊÁ¤ò¤è¤¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢£¸£°Ç¯Âå¥¢¥¤¥É¥ë¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ»³¤µ¤ó¤Ï£±£¹£¸£µÇ¯¡¢£±·î¥¯¡¼¥ë¤ÎÏ¢¥É¥é¡ÖËèÅÙ¤ª¤µ¤ï¤¬¤»¤·¤Þ¤¹¡×¡Ê£Ô£Â£Ó·Ï¡Ë¤Ç¥Ä¥Ã¥Ñ¥ê¾¯½÷¤ò±é¤¸ÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢£¶·î¤Ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¡Ø£Ã¡Ù¡×¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤Î£µ£°ÂåÃËÀ­¤Ï¡¢²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤ÎÃæ»³¤µ¤ó¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥ì¥¿¡¼¤ò½ñ¤­¡¢ÍÕ½ñ¤­¤ÇÊÖ»ö¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡£°¸Ì¾