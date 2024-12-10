Image: Xing Wang °åÎÅÍÑ¤ÎÄ¶¶Ë¾®UFO¥­¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¡£¥Æ¥Ë¥¹¥Ü¡¼¥ë¤ä¥ª¥ì¥ó¥¸¤ò¼ê¤Ë¼è¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹¤ò¤Ä¤«¤Þ¤¨¤ÆºÙË¦¤Ø¤Î´¶À÷¤òËÉ¤²¤ë¤È¤·¤¿¤é¡© ¥¤¥ê¥Î¥¤½£¤Î²Ê³Ø¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢Àµ¤Ë¤½¤ì¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ËÄ¶Àä¶Ë¾®¤Ê4ËÜ»Ø¤Î¼ê¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¦¥¤¥ë¥¹¤ò¤Ä¤«¤Þ¤¨¤ë¥Ê¥Î¥°¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¥¤¥ê¥Î¥¤Âç³Ø¥¢¡¼¥Ð¥Ê¡¦¥·¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¹»¤Î¥·¥ó¡¦¥¦¥©¥ó»á¤¬Î¨¤¤¤ë¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ßDNA¤«¤é¥Ê¥Î¥µ¥¤¥º¤Î