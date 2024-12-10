»°±º³¤´ß¡Ê»ñÎÁ¼Ì¿¿¡ËÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê²Æ¤ÎÉ÷Êª»í¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿»°±º³¤´ß¡Ê»°±º»Ô¡Ë¤Î¡Ö³¤¤Î²È¡×¤¬¡¢ÍèÇ¯°Ê¹ß¤Ï·ú¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬£±£°Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£³¤¤Î²È¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿»°±º³¤´ß³¤¿åÍá¾ì±¿±Ä°Ñ°÷²ñ¤¬²ò»¶¤·¡¢¿½ÀÁ»ñ³Ê¤Î¤¢¤ëÁÈ¹ç¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡£ÍèÇ¯¤Ï»Ô¤¬³¤¿åÍá¾ì¤ò³«Àß¤·¡¢¿·¤¿¤Ê·Á¤Ç¤Î¤Ë¤®¤ï¤¤¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹¡£»°±º³¤´ß¤Ç¤Ï¡¢£²£°£²£³Ç¯¤Ï£²¸®¤Î³¤¤Î²È¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£Ç¯¤Ïµß¸î´ØÏ¢Èñ¤Ê¤É³¤¿åÍá¾ì