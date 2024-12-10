Hyonhee ShinJu-min Park[¥½¥¦¥ë £±£°Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ´Ú¹ñ¤ÎÍ¿ÅÞ¡Ö¹ñÌ±¤ÎÎÏ¡×¤Ï£±£°Æü¡¢£²·î¤«£³·î¤ËÕú¼â±ÙÂçÅýÎÎ¤¬¼­Ç¤¤·¡¢£´·î¤«£µ·î¤ËÂçÅýÎÎÁª¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë°Æ¤ò¶¨µÄ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Õú»á¤ÏÈó¾ï²ü¸·¤òÉÛ¹ð¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÆâÍðºá¤Îµ¿¤¤¤Ç·º»öÁÜºº¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢£±£´Æü¤Ë£²²óÌÜ¤ÎÃÆ³¯ÁÊÄÉ°Æ¤ÎºÎ·è¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¡£    Í¿ÅÞ¡Ö¹ñÌ±¤ÎÎÏ¡×¤Ï£¹Æü¡¢Õú»á¤Î¡ÖÃá½ø¤¢¤ë¡×ÂàÇ¤¤Ë¸þ¤±¤¿¶ñÂÎºö¤ò