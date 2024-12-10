ÙÇÃ×ÌäÂê³Ø½¬¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÈ¯É½¤·¹ç¤¦¡Ö»Ò¤É¤â²ñµÄ¡×¤ÇÏÃ¤¹ÃÏÂ¼ÊÝ»Ö¤µ¤ó¡á10Æü¸á¸å¡¢Ê¡°æ¸©¾®ÉÍ»Ô¤ÎÆâ³°³¤¾®ËÌÄ«Á¯¤Ë¤è¤ëÙÇÃ×Èï³²¼Ô¤ÎÃÏ¸µ¡¢¿·³ã¸©Çðºê»Ô¤ÈÆ±¸©º´ÅÏ»Ô¡¢Ê¡°æ¸©¾®ÉÍ»Ô¤Î3¾®³Ø¹»¤¬10Æü¡¢ÙÇÃ×ÌäÂê³Ø½¬¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÈ¯É½¤·¹ç¤¦¡Ö»Ò¤É¤â²ñµÄ¡×¤ò³«¤¤¤¿¡£Ï¡ÃÓ·°¤µ¤ó¡Ê67¡Ë¤ÈÁ¾²æ¤Ò¤È¤ß¤µ¤ó¡Ê65¡Ë¡¢ÃÏÂ¼ÊÝ»Ö¤µ¤ó¡Ê69¡Ë¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î³Ø¹»¤Ç¼ÂºÝ¤Ë»²²Ã¤·¡¢¸«¼é¤Ã¤¿¡£Çðºê»ÔÎ©ËÌ»ªÀÐ¾®¤Î»ùÆ¸¤Ï¡¢Ï¡