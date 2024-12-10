ÀéÍÕ¸©·Ù¤Ï10Æü¡¢Æ±¸©»Í³¹Æ»»Ô¤Ç11·î¤Ë¹âÎð¼ÔÂð¤ÎÉßÃÏ¤ËÇ¦¤Ó¹þ¤ó¤À¤È¤·¤Æ¡¢½»µï¿¯Æþ¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢ºë¶Ì¸©»ÖÌÚ»Ô¡¢²ñ¼Ò°÷¶â»ÒÍ¥ÂÁÍÆµ¿¼Ô¡Ê28¡Ë¤òºÆÂáÊá¤·¤¿¡£ÌÛÈë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢ÊÌ¤Î½»Âð¤ÇÌó1»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë¶¯ÅðÃ×½ý»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤¿ºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¡¢¸©·Ù¤Ï¼óÅÔ·÷¤ÇÏ¢Â³È¯À¸¤¹¤ë°Ç¥Ð¥¤¥ÈÍí¤ß¤Î»ö·ï¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£ºÆÂáÊáÍÆµ¿¤Ï11·î3Æü¸áÁ°2»þ50Ê¬¤´¤í¡¢70ÂåÃËÀ­ÂðÉßÃÏÆâ¤ËÆþ¤Ã¤¿µ¿¤¤¡£¸©·Ù¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¡ÖÁë¥¬¥é¥¹¤ò³ä¤í¤¦¤È¥³