Äí¤ËÀÑ¤â¤Ã¤¿Àã¤Ë¥¯¥Þ¤ÎÂ­À×¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¯¥Þ¤¬¸½¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥Þ¤ÎÂ­À×¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÊ¡°æ¸©ÂçÌî»Ô¤Î½»Âð¤Ç9Æü¸áÁ°7»þ50Ê¬¤´¤í¡£ÎÄÍ§²ñ¤Ê¤É¤¬½ÐÆ°¤·¡¢¤½¤Î40Ê¬¸å¡¢100¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤ÉÎ¥¤ì¤¿²ñ¼Ò¤ÎÉßÃÏ¤Ç¤âÂ­À×¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼þÊÕ¤ÏÉõº¿¤µ¤ì¡¢¥¯¥Þ¤Ï¤½¤Î¾ì¤Ç½Æ¤ÇÊá»¦¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥Þ¤ÏÍº¤Ç¡¢7ºÐ¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¡£