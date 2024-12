アスコットグループ最上位のラグジュアリーブランド「クレストコレクション(The Crest Collection)」が日本初進出。ホテル・イン・レジデンス「センカ東京 by クレストコレクション(SEN/KA TOKYO by The Crest Collection)」が、2029年度下半期に東京・八重洲一丁目北地区南街区の新高層ビルに開業予定だ。アスコット「クレストコレクション」日本初登場シンガポールを拠点とするアスコットグループは、世界40カ国、230以上の都市