ＭＬＢのＦＡ市場で今オフ最大の目玉だったフアン・ソト外野手（２６）を巡る大争奪戦をメッツが制し、再契約に失敗したヤンキースに厳しい視線が注がれている。ソトの契約はプロスポーツ史上最大となる１５年総額７億６５００万ドル（約１１４７億５０００万円）でまとまり、１６年総額７億６０００万ドル（約１１４０億円）でオファーしたヤンキースは?僅差?で及ばなかった。地元紙「ニューヨークポスト」は一夜明けた１０日