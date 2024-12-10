■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (4583) カイオム 東証グロース (3913) ＧｒｅｅｎＢ 東証グロース (3350) メタプラ 東証スタンダード (4073) ジィ・シィ 東証グロース (9104) 商船三井 東証プライム ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (1802) 大林組 東証プライム (7163) 住信ＳＢＩ銀 東証ス