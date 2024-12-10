英国発フレグランスブランド「JO MALONE LONDON」が10日、東京・表参道ヒルズで、期間限定イベント「"A Christmas Special"」の開催に伴いフォトコールを実施。きらびやかな衣装に身を包んだ10人が出席し、香りやクリスマスについて話した。◆矢田亜希子（45）ファー＆アルテミシアコロンをまとい登場。「深みがあってウッディー。寒いホリデーシーズンにピッタリで、今の時季にまといたい」。イベント会場について「すてきな