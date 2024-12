Linux Foundation Researchはこのほど、企業などの組織に所属したAIに精通する316名からの生成AIに関する調査レポート「Shaping the Future of Generative AI」を公開した。レポートShaping the Future of Generative AI The Impact of Open Source Innovationより2024年8月から9月にWebアンケートで行われた調査を基にしたレポートは、中核となる活動に65%が生成AIモデルの推論(inference)と回答するAIに精通する技術者にアン