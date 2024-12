OpenAIは動画生成AIのSoraの製品版となる「Sora Turbo」を2024年12月9日にリリースしました。しかし、OpenAIはさらなるテストが完了するまで、実在の人物を取り込んだ動画を生成できる機能をごく一部のユーザー以外には公開しないことを明らかにしています。Sora System Card | OpenAIhttps://openai.com/index/sora-system-card/Why OpenAI is only letting some Sora users create videos of real people | TechCrunchhttps://te