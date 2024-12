バンダイは、大人の為の変身ベルト「COMPLETE SELECTION MODIFICATION」シリーズから、「ライダーパス for PORTABLE」(2,750円)を、12月20日〜12月22日に東京ドームシティ Gallery AaMoで開催する「なりきり玩具」の展示イベント「NARIKIRI WORLD(なりきりワールド) 2024」にて先行販売する。2024年12月23日以降にNARIKIRI WORLD STORE Tokyoなどで販売予定。「ライダーパス for PORTABLE」(2,750円)「ライダーパス for PORTABLE」