バンダイは、『仮面ライダー555』より「SUPER BEST 変身ベルト DXファイズドライバー LIMITED CLEAR EDITION」(9,350円)を、12月20日〜12月22日に東京ドームシティ Gallery AaMoにて開催する「なりきり玩具」の展示イベント「NARIKIRI WORLD(なりきりワールド) 2024」にて発売する。「SUPER BEST 変身ベルト DXファイズドライバー LIMITED CLEAR EDITION」(9,350円)「SUPER BEST 変身ベルト DXファイズドライバー LIMITED CLEAR ED