米国土安全保障省サイバーセキュリティ・インフラストラクチャーセキュリティ庁(CISA: Cybersecurity and Infrastructure Security Agency)は2024年12月4日(米国時間)、「Enhanced Visibility and Hardening Guidance for Communications Infrastructure|CISA」において、中国関連の脅威アクターが大規模かつ広範囲なサイバースパイ活動を行うために、主要なグローバル通信プロバイダーのネットワークを侵害していると警告した。