「この場所からプロ野球選手、メジャーリーガーが出るというのは一つの目標ではあるんですが、決して野球が全てではない。社会を支える、社会を担うリーダーを育てられるように」【写真】練習施設「King of the Hill」でトレーニングする菊池雄星さん大リーグ7年目を迎える来季から、エンゼルスでプレーすることが決まった菊池雄星投手。その菊池は11月、故郷・岩手に私費を投じた練習施設「King of the Hill」を完成させて、