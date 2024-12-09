¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¤¬Æ±À¤Âå¤äÁ´À¤Âå¤ÎÃË½÷¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ªÁ÷¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡¢¡ØÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥é¥¸¥ª¡Ù¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡¦Ëè½µ·î～¶âÍË13:00～15:30¡Ë12·î9Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¼«Ì±ÅÞ〝Î¢¶â〟»ö·ï·º»ö¹ðÈ¯¤ÏÂ³¤¯Ì±¼ç¼çµÁ¤ò¤¢¤­¤é¤á¤Ê¤¤¡Ù¤òÃø¤·¤¿¡¢¿À¸Í³Ø±¡Âç³ØË¡³ØÉô¶µ¼ø¤Î¾åÏÆÇîÇ·»á¤¬½Ð±é¡£ËÜ¤ÎÆâÍÆ¤äÊ¼¸Ë¸©ÃÎ»öÁª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤Ã¤¿¡£ ÂçÃÝ¡Öº£²ó¤Ï¤É¤ó¤Ê¸æËÜ¤Ç¤¹¤«¡©¡× ¾åÏÆ¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤Î