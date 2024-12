串カツ田中は、2024年12月9日から25年1月31日まで、全店舗で「キット串カツホワイトいちご〜Made with KITKAT〜」の販売を開始しています(東京ドーム店は除く)。まるで苺のタルトを食べているかのような感覚「キットカット」とのコラボ企画『揚げて復カツ!キット串カツ!』が10月から開始され、「キット串カツ(キットカツ)〜Made with KITKAT〜」「キット串カツバナナ〜Made with KITKAT〜」「キット串カツ抹茶あんこ〜Made w