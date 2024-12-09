¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃË»Ò¤Ç¸ÞÎØ£²Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥×¥í¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¡¦±©À¸·ë¸¹¡Ê£³£°¡Ë¤¬¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¤Ë¹þ¤á¤ë?¶¦ÄÌ¤Î»×¤¤?¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥¤¥¿¥ê¥¢»æ¡Ö¥³¥ê¥¨¥ì¡¦¥Ç¥é¡¦¥»¥é¡×¤Ï±©À¸¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼µ­»ö¤ò·ÇºÜ¡£±©À¸¼«¿È¤âÈïºÒ¤·¤¿ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¡Ê£²£°£±£±Ç¯£³·î£±£±ÆüÈ¯À¸¡Ë¤òÍí¤á¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤Ê¤É¤òÅê¤²¤«¤±¡¢£³£°ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿º£¤Î¶»Ãæ¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤Í¤Æ±©À¸¤ÏÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Ê¤É¤ÎÈïºÒ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤­¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢